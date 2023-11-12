170 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بـ1265 مدرسة بجازان

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ ملهي بن حسن عقدي صباح اليوم انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ حيث أدى أكثر من 170 ألف طالب وطالبة الاختبارات في أكثر من 1265 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية.