170 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بـ1265 مدرسة بجازان

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ ملهي بن حسن عقدي صباح اليوم انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ حيث أدى أكثر من 170 ألف طالب وطالبة الاختبارات في أكثر من 1265 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية.
وشهد اليوم الأول تنفيذ العديد من الزيارات التفقدية للقيادات التعليمية والكوادر الإشرافية وسط منظومة من الخدمات التربوية والتوجيهية المتكاملة لضمان أداء الطلبة اختباراتهم في بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة.
وأشاد عقدي باكتمال جاهزية واستعداد كافة المدارس وفق خطة الإدارة العامة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تضمنت حزمة من الإجراءات تمثلت في استقبال الطلبة وتقديم الرعاية الخاصة بهم وتوجيههم إلى مقراتهم وبث الطمأنينة في نفوسهم داخل قاعات الاختبار .
إضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات الإشرافية للوقوف على سير الاختبارات وتفقد القاعات ولجان التصحيح والرصد والمتابعة ومرافق المدارس وتجهيزاتها، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لمديري المدارس والمعلمين بما يضمن جودة أداء الاختبارات، مشددًا على أهمية التزام وتقيد المدارس بالتعليمات والأدلة المنظمة لسير الاختبارات وفق المستجدات.