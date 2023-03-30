مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الرابع للدورة الرابعة

واستعرض الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي خلال الاجتماع أبرز الأعمال التي تم إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2023م، أهمها الاتفاقية التي أبرمت مؤخراً مع المعهد الدولي للمراجعين الداخليين لترجمة الشهادات العالمية للمراجعة الداخلية، إضافة إلى مناقشة البنود المطروحة على جدول أعماله.