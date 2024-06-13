أمانة العاصمة المقدسة تستعد بـ 22 ألف كادر في المشاعر لاستقبال الحجاج في أول أيام التروية

أوضح متحدث أمانة العاصمة أسامة زيتوني أن أمانة العاصمة المقدسة أنهت جميع استعداداتها بمراكزها وكوادرها وإداراتها لاستقبال ضيوف الرحمن غداً في أول أيام التروية وما بعده أيام التشريق.
وتفصيلاً، قال "زيتوني": لدينا ما يقارب 22 ألف كادر بشري ما بين مهندسين ومراقبين واخصائيين إداريين وعمالة مدربة كذلك 28 مركزاً للخدمات الميدانية في المشاعر المقدسة وتم توزيع العمارة والكوادر والآليات على هذه المراكز بالشكل الذي يمكن كل مركز أداء مهام ميدانية على الشكل المطلوب.
وأضاف: لدينا كذلك غرفة عمليات للمراقبة ومتابعة الأعمال في الميدان وأي ملاحظات أو تحديات خلال الموسم ويتم إحالة هذه الملاحظات إلى المركز الميداني المختص لتلافي كل ما قد يحدث من الملاحظات أو تحديات خلال فترة الموسم لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة.