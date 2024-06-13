أمانة العاصمة المقدسة تستعد بـ 22 ألف كادر في المشاعر لاستقبال الحجاج في أول أيام التروية

وتفصيلاً، قال "زيتوني": لدينا ما يقارب 22 ألف كادر بشري ما بين مهندسين ومراقبين واخصائيين إداريين وعمالة مدربة كذلك 28 مركزاً للخدمات الميدانية في المشاعر المقدسة وتم توزيع العمارة والكوادر والآليات على هذه المراكز بالشكل الذي يمكن كل مركز أداء مهام ميدانية على الشكل المطلوب.