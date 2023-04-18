أكثر من 12 ألف مستفيد من برامج "مبادرون 4" بجامعة الملك خالد خلال رمضان

سجلت إحصاءات المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع "مبادرون 4" بجامعة الملك خالد خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 12 ألف مستفيد ومستفيدة، فى المجالات الدينية والتقنية والإعلامية والصحية والمجتمعية.
وتنوعت البرامج التي قدمها المشروع خلال شهر رمضان المبارك الحالي ما بين لقاءات وندوات ودورات تدريبية ومسابقات، وشملت المجالات الدينية والتقنية والإعلامية والصحية والمجتمعية.
وصرّح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي والمشرف العام على المشروع الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، بأن الجامعة تطلق مشروع "مبادرون" مع مطلع شهر رمضان المبارك للعام الرابع على التوالي.
وأوضح "الحديثي" أن برامج المشروع خلال شهر رمضان للعام الحالي بلغت 18 برنامجًا واتسمت بالتنوع وتلبية احتياجات المجتمع ككل بالإضافة إلى منسوبي وطلاب الجامعة، حيث بلغ عدد المستفيدين 12476 منهم 5366 من الذكور و6900 من الإناث.
يُشار إلى أن المشروع سيعاود تقديم برامجه بعد عيد الفطر المبارك حتى نهاية شهر المحرم 1445هـ.