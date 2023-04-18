أكثر من 12 ألف مستفيد من برامج "مبادرون 4" بجامعة الملك خالد خلال رمضان

وأوضح "الحديثي" أن برامج المشروع خلال شهر رمضان للعام الحالي بلغت 18 برنامجًا واتسمت بالتنوع وتلبية احتياجات المجتمع ككل بالإضافة إلى منسوبي وطلاب الجامعة، حيث بلغ عدد المستفيدين 12476 منهم 5366 من الذكور و6900 من الإناث.