"بر خليص" تُطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوَّار الحرم المكي

دشَّنت جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص اليوم حملتها الموسمية لمشروع إفطار صائم في ساحات الحرم المكي الشريف لعام 1444هـ.
وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بخليص، الدكتور حمزة بن عبدالقادر المغربي، أن الحملة تستهدف أكثر من مئة ألف وجبة، تُوزَّع على زوار بيت الله الحرام والقاصدين له خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وذلك عبر فِرق ميدانية معتمدة، وخطط استراتيجية، وضعتها الجمعية منذ وقت مبكر.
وأضاف الدكتور المغربي بأن قيمة الوجبة الواحدة للشخص الواحد تبلغ (15) خمسة عشر ريالاً، وأن الحملة تشتمل على ثلاثة مشاريع إحسانية في شهر الإحسان، أولها إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام، والثاني دعم برامج ذوي الاحتياجات الخاصة، والثالث دعم كفالة يتيم. مؤكدًا أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة والبارزة لجمعية البر الخيرية بخليص، التي تتواكب مع رؤية ٢٠٣٠.
ونوه بأنه بإمكان الراغبين في المساهمة في هذا المشروع المتميز إيداع مبلغ المساهمة في حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي.