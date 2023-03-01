"بر خليص" تُطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوَّار الحرم المكي

وأضاف الدكتور المغربي بأن قيمة الوجبة الواحدة للشخص الواحد تبلغ (15) خمسة عشر ريالاً، وأن الحملة تشتمل على ثلاثة مشاريع إحسانية في شهر الإحسان، أولها إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام، والثاني دعم برامج ذوي الاحتياجات الخاصة، والثالث دعم كفالة يتيم. مؤكدًا أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة والبارزة لجمعية البر الخيرية بخليص، التي تتواكب مع رؤية ٢٠٣٠.