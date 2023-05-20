انعقاد النسخة الثانية من برنامج "خبراء بتور ودعم الأقران" بالرياض

نظّمت جمعية رعاية مبتوري الأطراف "بتور"، اليوم السبت، النسخة الثانية من برنامج "خبراء بتور ودعم الأقران"، في مول الرياض بارك، برعاية المركز الوطني لتنمية القطاعات غير الربحية.
استهدف البرنامج، حديثي البتر، ومن يعانون من لبس الطرف الصناعي ومستخدمي الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية والأجهزة التعويضية المساندة.
جاء ذلك بحضور عدد من مبتوري الأطراف والأسر المعايشة لفاقدي الأطراف، وأخصائيين في الأطراف الصناعية والعلاج الوظيفي وعدد كبير من أفراد المجتمع رجالًا ونساءً وأطفالًا.
وتَحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية ومبتور الطرفين السفليين ماجد سعدي العتيبي، عن ما يتعرض له مبتورو الأطراف من مشاكل صحية ونفسية قبل أو بعد عملية البتر.
وأجاب عن أسئلة الحضور حول الطرق العلمية الصحيحة لاختيار الطرف المناسب لكل حالة بتر، وكيفية استخدام وصيانة الطرف.
كما جرى تعريف الحضور، بجمعية "بتور" والخدمات التي تقدّمها للأفراد مبتوري الأطراف من الرجال والنساء المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وفي ختام البرنامج قدّم المدير التنفيذي للجمعية بدر بن عبدالله بن عليان، هدايا رمزية لجميع الحاضرين.