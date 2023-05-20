انعقاد النسخة الثانية من برنامج "خبراء بتور ودعم الأقران" بالرياض

جاء ذلك بحضور عدد من مبتوري الأطراف والأسر المعايشة لفاقدي الأطراف، وأخصائيين في الأطراف الصناعية والعلاج الوظيفي وعدد كبير من أفراد المجتمع رجالًا ونساءً وأطفالًا.