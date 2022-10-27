"المؤسس" تستضيف اجتماع عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة الـ21

وفي بداية الاجتماع أكد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان، على أهمية ودور لجنة عمداء شؤون الطلاب من خلال عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين عمادات شؤون الطلاب في الجامعات المملكة، وتحقيق الأهداف المرسومة والتي ستنعكس على الطلبة من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.