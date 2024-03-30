"الصحافة والنشر الرقمي" تنظم "ليلة الإعلاميين" في القصيم

عقدت جمعية الصحافة والنشر الرقمي بالقصيم أمسية إعلامية رمضانية بعنوان "ليلة الإعلاميين"، بهدف التعريف بالجمعية وطرح عدد من الموضوعات التي من شأنها النهوض بالعمل الإعلامي، بحضور أكثر من 80 من مسؤولي الإعلام بالجهات الحكومية بالمنطقة، والإعلاميين والإعلاميات والمهتمين، مساء الثلاثاء الماضي بمدينة بريدة.
وافتتح اللقاء رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح العبيد، مرحبًا في بداية حديثه بالإعلاميين.
وقال "العبيد": الجمعية تسعى إلى تطوير العمل الإعلامين وإشراك المختصين والمهتمين بالعملية الإعلامية، والاستماع إلى المتطلبات والمقترحات.
وأضاف: نعتز بالدعم الكبير والتوجيهات السديدة والمتابعة من أميرها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ونقدم الشكر للراعي الرئيس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح على دعمه.