"الصحافة والنشر الرقمي" تنظم "ليلة الإعلاميين" في القصيم

وأضاف: نعتز بالدعم الكبير والتوجيهات السديدة والمتابعة من أميرها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ونقدم الشكر للراعي الرئيس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح على دعمه.