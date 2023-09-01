بمشاركة 7 جهات و1000 شاب.. شاهد ختام "برنامج أضرار المخدرات" بالباحة

وتأتي مشاركة وزارة الرياضة استشعارًا منها بدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع ولتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وسبل الوقاية منها، وما لها من أبعاد سلبية سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع، وإبراز جهود الجهات الأمنية في التصدي لها.