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بمشاركة 7 جهات و1000 شاب.. شاهد ختام "برنامج أضرار المخدرات" بالباحة
توعية تحرص "الرياضة" على إثرائها.. درءًا للآثار السلبية وإبراز الجهود الأمنية
اختتمت وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب وفرع الوزارة بمنطقة الباحة، البرنامج التوعوي عن أضرار المخدرات، بمشاركة أكثر من 7 جهات حكومية وخاصة، وأكثر من 1000 شاب وشابة على مدى ثلاثة أيام بمسرح الكلية التنقية بالباحة.
وتأتي مشاركة وزارة الرياضة استشعارًا منها بدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع ولتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وسبل الوقاية منها، وما لها من أبعاد سلبية سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع، وإبراز جهود الجهات الأمنية في التصدي لها.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج شهد عددًا من المعارض والمحاضرات التوعوية والتثقيفية وتوزيع مطبوعات إرشادية، تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة بأخطار المخدرات وأضرارها والأثر المترتب على تعاطيها وسبل علاجها.