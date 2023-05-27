استعداداً لموسم الحج.. اجتماع بين "طوارئ صحة الطائف" و"ساعد" للبحث والإنقاذ

استعداداً لموسم حج عام 1444هـ، وتكاملاً بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث وجميع الجهات ذات العلاقة، عُقد اجتماع بين إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة الطائف برئاسة خالد الجعيد، مدير إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي، وبحضور مدير المشاركة المجتمعية بصحة الطائف الدكتور عبدالرحيم المالكي، وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ برئاسة سالم مسفر المالكي، وفواز الشهيب، وحضور عدد من أعضاء الجمعية.