استعداداً لموسم الحج.. اجتماع بين "طوارئ صحة الطائف" و"ساعد" للبحث والإنقاذ

استعداداً لموسم حج عام 1444هـ، وتكاملاً بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث وجميع الجهات ذات العلاقة، عُقد اجتماع بين إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة الطائف برئاسة خالد الجعيد، مدير إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي، وبحضور مدير المشاركة المجتمعية بصحة الطائف الدكتور عبدالرحيم المالكي، وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ برئاسة سالم مسفر المالكي، وفواز الشهيب، وحضور عدد من أعضاء الجمعية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات التي تقدمها جمعية ساعد للبحث والإنقاذ وأوجه الاستفادة منها في خطة الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة الطائف خلال موسم الحج.
كما استعرض الاجتماع آلية تدريب وتأهيل القوى المشاركة ووسائل التواصل والمشاركة في الفرضيات التي تقيمها صحة الطائف والبدء في صياغة مذكرة شراكة تكاملية بين الطرفين بهذا الخصوص.