توقيع مذكرة تفاهم بين شركتَي "كليات التميّز" و"بي أيه إي" السعودية

رعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم الأربعاء، في مقر المؤسسة بالرياض؛ توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "كليات التميّز" و"بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التدريب والتعليم، والمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات نوعية يتطلّبها سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة.
وقّع مذكرة التفاهم من جانب "كليات التميّز" الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، ومن جانب "بي أيه إي" الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ.
وتسعى "كليات التميّز" لعقد شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية في المملكة، وأبرز مزودي خدمات التدريب والتعليم محليًّا وعالميًّا؛ لتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل.