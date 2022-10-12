توقيع مذكرة تفاهم بين شركتَي "كليات التميّز" و"بي أيه إي" السعودية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين من خلال ‏تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التدريب والتعليم، والمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات نوعية يتطلّبها سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة.