شاهد.. عودة "المواطن الحليسي" إلى القنفذة بعد رحلة علاجية بأمريكا لمدة سنة

عاد إلى أرض الوطن الأحد الماضي "محمد الحليسي" بعد رحلة علاجية ناجحة، استغرقت سنة كاملة في الخارج بأمريكا، وذلك بعد صدور أمر ملكي بعلاجه على نفقة الدولة -أيدها الله-، وكان خلال هذه المدة محط اهتمام الأهل والأصدقاء، الذين كانوا على اتصال دائم به للاطمئنان على سير العلاج حتى عودته إلى أرض الوطن بعد أن تماثل للشفاء، وعاد إلى حياته الطبيعية.
واستُقبل "الحليسي" أمس في مسقط رأسه بمحافظة القنفذة استقبالاً حافلاً، تقدمه رفقاء الدرب من الأهالي الذين كانوا معه في كل وقت وحين، وكان الحشد يليق بالمناسبة.
وأعرب " الحليسي" عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل، وقال: لقد أسعدني هذا الاستقبال بالدفء الذي كنت أحتاج إليه خلال فترة العلاج، والحمد والشكر لله بدعوات أهل السعودية وجميع الإخوان من الزملاء الأعزاء والأصدقاء والأهل والأقارب مَنَّ الله سبحانه وتعالى بنعمة الشفاء".
وأضاف "الحليسي": "أتمنى من الله -عز وجل- أن يجنب الجميع المرضى، ويسبغ عليهم الصحة والعافية وموفور السعادة".
وقال "الحليسي": "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من سأل عني خلال فترة علاجي، وكل من حضر لاستقبالي".
واختتم "الحليسي" تصريحه متمنيًا للجميع الصحة والسعادة، ومؤكدًا أن وجوده في السعودية الآن أنساه أي آلام أو تعب أو شعور بالغربة خلال فترة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية.
ورفع عبر "سبق" أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ للأمر الملكي بعلاجه على نفقة الدولة العظيمة.. فهذا امتداد لما يقدمانه من جهود عظيمة ومكارم تلمس احتياجات المواطنين وأمور حياتهم، سائلاً العلي القدير أن يحفظهما لنا، وأن يجعل ما يقدمانه من خير في موازين حسناتهما، وأن يجزل لهما المثوبة، وأن يديم على هذا الوطن الغالي هذه النعم الكثيرة التي أنعم الله بها علينا.
يُذكر أن حادثًا تسبب في إصابة "الحليسي" قبل 9 سنوات في محافظة القنفذة، ولم يتمكن من المشي على إحدى رجليه نهائيًّا، وأجرى عمليات عدة، لكن لم تُتكلل بالنجاح؛ فتم صدور أمر ملكي عاجل بعلاجه في الخارج بأمريكا، وامتد علاجه قرابة السنة، وتكللت عمليته بالنجاح -ولله الحمد-، وعاد إلى أرض الوطن سالمًا معافى.