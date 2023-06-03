شاهد.. عودة "المواطن الحليسي" إلى القنفذة بعد رحلة علاجية بأمريكا لمدة سنة

عاد إلى أرض الوطن الأحد الماضي "محمد الحليسي" بعد رحلة علاجية ناجحة، استغرقت سنة كاملة في الخارج بأمريكا، وذلك بعد صدور أمر ملكي بعلاجه على نفقة الدولة -أيدها الله-، وكان خلال هذه المدة محط اهتمام الأهل والأصدقاء، الذين كانوا على اتصال دائم به للاطمئنان على سير العلاج حتى عودته إلى أرض الوطن بعد أن تماثل للشفاء، وعاد إلى حياته الطبيعية.