"بِر الشرائع" بمكة تكرّم المتطوعين المشاركين في تفطير الصائمين طيلة رمضان

نظمّت جمعية البر الخيرية بالشرائع في مكة المكرمة، مساء أمس، حفل تكريم المتطوعين الذين شاركوا في تقديم وجبات إفطار صائم في المسجد الحرام ومستفيدي الجمعية خلال موسم رمضان المبارك، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد.
وفي كلمته، قال "الجعيد": أولت الجمعية جانب التطوع أهمية كبيرة، ونسعى لزيادة الفرص التطوعية لتتواكب خطة واستراتيجية الجمعية لتتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.
وأضاف: الأعمال الخيرية التي نشاهدها يوميًا من المتطوعين والمتطوعات تثلج الصدر، والخير يتضاعف في أطهر البقاع.
من جانبه، قال المشرف المالي لجمعية البر عدنان بن عطية المالكي: ما قام به المتطوعون في جمعية البر بالشرائع من أعمال جليلة نفخر ونعتز بها، وقد امتدت أيديهم لتقديم إفطار الصائمين فهنيئًا لكم بالأجر والثواب ولكم منا الشكر.
وأضاف: قدمت الجمعية طيلة شهر رمضان أكثر من 660 ألف وجبة جافة وساخنة في المسجد الحرام وللمستفيدين.
وأردف: وضعت الجمعية خطط واستراتيجيات لاستقطاب المتطوعين والمتطوعات وهم اللبنة التي تحمل كل الخير وتوصله إلى المحتاجين في الشهر الكريم.