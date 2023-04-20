"بِر الشرائع" بمكة تكرّم المتطوعين المشاركين في تفطير الصائمين طيلة رمضان

من جانبه، قال المشرف المالي لجمعية البر عدنان بن عطية المالكي: ما قام به المتطوعون في جمعية البر بالشرائع من أعمال جليلة نفخر ونعتز بها، وقد امتدت أيديهم لتقديم إفطار الصائمين فهنيئًا لكم بالأجر والثواب ولكم منا الشكر.