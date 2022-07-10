فعاليات متنوعة للمسنين والأيتام وذوي الإعاقة في الرياض

وبدأت الفعاليات بحضور صلاة العيد للقادرين منهم، ثم المشاركة في ذبح الأضاحي وإعداد وتناول طعام الإفطار، ثم تبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد بين المستفيدين والكادر المكلف بالعمل معهم قبل الاستعداد لبقية الفعاليات المسائية، والتي تنفذ بحسب رغبات وقدرات كل فئة من الفئات.