فعاليات متنوعة للمسنين والأيتام وذوي الإعاقة في الرياض

أطلقت دور ومراكز الإيواء للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح أمس، العديد من الأنشطة والفعاليات للاحتفال مع مستفيديها من فئة المسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث، بعيد الأضحى المبارك.
وبدأت الفعاليات بحضور صلاة العيد للقادرين منهم، ثم المشاركة في ذبح الأضاحي وإعداد وتناول طعام الإفطار، ثم تبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد بين المستفيدين والكادر المكلف بالعمل معهم قبل الاستعداد لبقية الفعاليات المسائية، والتي تنفذ بحسب رغبات وقدرات كل فئة من الفئات.
وتشمل هذه الفعاليات الأمسيات والجلسات الداخلية واستضافة الفرق التطوعية وتنظيم الأنشطة المتنوعة بالإضافة إلى الزيارات الخارجية لمراكز التسوق التجارية والمشاركة في الفعاليات العامة التي تقام بهذه المناسبة وزيارة المدن الترفيهية والمعالم السياحية الأخرى.
وقال مدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي: تواكب الأنشطة والفعاليات في دور ومراكز الإيواء جميع المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية.
وأضاف: بدأت فعاليات العيد منذ أول عشر ذي الحجة بتنفيذ الأنشطة والبرامج التثقيفية الدينية للنزلاء، وتم تنفيذ برامج شراء الأضاحي ثم احتفالات عيد الأضحى المبارك.
وأردف "الحربي": يأتي ذلك في سياق اهتمام الوزارة بتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتوفير كل أوجه الرعاية لها.