الرياض .."التدريب التقني" يحتفل بيوم الوطن بتنظيم دورات مجانية للمواطنين

تحتفل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض والمنشآت التدريبية التابعة لها من كليات تقنية ومعاهد صناعية ثانوية بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني السعودي.
تشمل الاحتفالات التي تمتد في الفترة بين 23 إلى 29 سبتمبر إقامة الاحتفالات والمسيرات الوطنية وكذلك المحاضرات والندوات لتعزيز القيم الوطنية وتوزيع الهدايا التذكارية للمنسوبين وإقامة العديد من المسابقات للمتدربين والمتدربات وتدشين الحائط الإلكتروني لمشاركة سائر منسوبي المنطقة في التعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، بالإضافة إلى إضاءة المباني باللون الأخضر الذي يزين هذا اليوم المجيد.
كما تتضمن الاحتفالات إقامة الدورات التدريبية المجانية لأفراد المجتمع وكذلك تنفيذ عددٍ من المبادرات للصيانة التطوعية ومشاركة فرق الكشافة والجوالة في الفرص التطوعية بهذه المناسبة وزيارة المستشفيات وتقديم الهدايا للمرضى.
ورفع مدير عام الإدارة عبدالرحمن بن عبدالله الحامد بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ولجميع أبناء وبنات الشعب السعودي الكريم سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره وازدهاره.