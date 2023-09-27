الرياض .."التدريب التقني" يحتفل بيوم الوطن بتنظيم دورات مجانية للمواطنين

تشمل الاحتفالات التي تمتد في الفترة بين 23 إلى 29 سبتمبر إقامة الاحتفالات والمسيرات الوطنية وكذلك المحاضرات والندوات لتعزيز القيم الوطنية وتوزيع الهدايا التذكارية للمنسوبين وإقامة العديد من المسابقات للمتدربين والمتدربات وتدشين الحائط الإلكتروني لمشاركة سائر منسوبي المنطقة في التعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، بالإضافة إلى إضاءة المباني باللون الأخضر الذي يزين هذا اليوم المجيد.