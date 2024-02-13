"سعود الطبية" تستقبل أكثر من 154 ألف زيارة وجلسة تأهيل خلال 2023م
كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن عدد الزيارات والجلسات العلاجية في العام الميلادي 2023، والتي بلغت أكثر من 154 ألفًا لمختلف الخدمات التأهيلية بمركز التأهيل الطبي.
وأوضحت المدينة أن المستفيدين تمت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى كجراحة العظام والمخ والأعصاب والحروق ومركز الإصابات وقسم الأنف والأذن والحنجرة.
وأكدت المدينة أن مركز التأهيل الطبي استحدث العديد من الخدمات تمثلت في عيادة تأهيل القلب، إلى جانب عيادة تخصصية لمرضى الجنف، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية لمرضى البتور، والتدخل الحركي المبكر لمرضى العناية المركزة، والحنجرة الإلكترونية، وتوفير صمام الكلام.
وأشارت إلى أن قسم العلاج الطبيعي شَهِدَ أكثر من 71 ألف زيارة وجلسة علاجية؛ في حين أجريت نحو 16731 جلسة علاج وظيفي، وأكثر من 25 ألف زيارة وجلسة علاجية في قسم الأطراف الاصطناعية، ونحو 15792 بقسم الطب الطبيعي، وقرابة 25 ألف زيارة وجلسة علاجية من خدمات قسم اضطرابات التخاطب، كما جرى تسليم 166 لمرضى الأطراف الاصطناعية.
تجدر الإشارة إلى أن المركز يعتبر مرجعًا في التعامل مع الحالات التي تستوجب العناية التأهيلية المكثفة، بإشراف من كادر طبي متمكن في مختلف التخصصات التأهيلية.