"سعود الطبية" تستقبل أكثر من 154 ألف زيارة وجلسة تأهيل خلال 2023م

وأشارت إلى أن قسم العلاج الطبيعي شَهِدَ أكثر من 71 ألف زيارة وجلسة علاجية؛ في حين أجريت نحو 16731 جلسة علاج وظيفي، وأكثر من 25 ألف زيارة وجلسة علاجية في قسم الأطراف الاصطناعية، ونحو 15792 بقسم الطب الطبيعي، وقرابة 25 ألف زيارة وجلسة علاجية من خدمات قسم اضطرابات التخاطب، كما جرى تسليم 166 لمرضى الأطراف الاصطناعية.