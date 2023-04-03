برعاية أمير نجران.. جمعة "إرادة" تنظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وحضور وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، نظمت جمعية إرادة التوحد بنجران حفل اليوم العالمي للتوحد وذلك بمقر نادي الأخدود الرياضي، تزامناً مع اليوم العالمي لهذه المناسبة.
وتفصيلاً، تضمنت الفعالية مجموعة أركان تضم الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التي تقدم الخدمات لذوي اضطراب التوحد وحضوراً غفيراً من الأهالي والمهتمين والإعلام .
اطلع الدكتور ملفي العتيبي خلال جولة قام بها على أركان المعرض على الخدمات المقدمة من قبل حكومتنا الرشيدة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا في قطاع التعليم والصحة والجمعيات الأهلية، بعدها استمع الحضور لحفل خطابي وعرض الفعاليات التي تقدمها الجمعية خلال شهر أبريل والتي تنوعت ما بين التوعية والفن والرياضة والترفيه.
وتلا ذلك تكريم الجهات المشاركة والرعاة والمشاركين ثم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي تعود في مصلحة مستفيدي الجمعية.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية منصور سمران، أن مثل هذا الحفل يسهل لذوي اضطراب التوحد وأسرهم التعرف على كل ما من شأنه دعمهم والتسهيل للوصول للخدمات، مشيراً إلى أن فعاليات شهر أبريل صممت خصيصاً من أجلهم.
وتنوعت الفعاليات ما بين لقاءات توعوية وجلسات استشارية والعلاج بالفن من خلال مرسم الإرادة وتجربة ركوب الخيل وتثقيف الأُسَر وتدريبها على كيفية التعامل مع ذوي التوحد من خلال ورش العمل والمحاضرات، وتمكين ذوي التوحد من التكيف وتقديم الدعم اللازم لهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع .