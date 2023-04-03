برعاية أمير نجران.. جمعة "إرادة" تنظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

اطلع الدكتور ملفي العتيبي خلال جولة قام بها على أركان المعرض على الخدمات المقدمة من قبل حكومتنا الرشيدة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا في قطاع التعليم والصحة والجمعيات الأهلية، بعدها استمع الحضور لحفل خطابي وعرض الفعاليات التي تقدمها الجمعية خلال شهر أبريل والتي تنوعت ما بين التوعية والفن والرياضة والترفيه.