"الهلال الأحمر" تنظّم لقاءً تعريفيًّا لنشر ثقافة حقوق الإنسان

نظّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، لقاءً تعريفيًّا لنشر ثقافة حقوق الإنسان وأهميته، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.
وسلّطت مديرةُ إدارة التواصل والتوعية بفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، نجلاء دمنهوري، خلال اللقاء؛ الضوءَ على أعمال وأهداف هيئة حقوق الإنسان والمعايير الدولية التي كفلتْها الأنظمة لحفظ الحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى أبرز اختصاصاتها.
وكذلك التعريف بالرسالة السامية لهيئة حقوق الإنسان في دعم وتطوير أنظمتها التي تكفل تطبيق الحقوق الإنسانية، وإبراز التدابير التي تم اتخاذها في عدد من الأنظمة.
ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على التعاون المشترك بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة حقوق الإنسان، وفقًا للاختصاصات ولما تقتضيه مصلحة الإنسان لأجل حياة كريمة، ومن أجل رفع المستوى التثقيفي، والاطلاع على القرارات والتنظيمات والتشريعات في مجال حقوق الإنسان.
وحضر اللقاءَ مديرُ عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، د. مصطفى بلجون؛ حيث قدّم شكره للمحاضِرة نجلاء دمنهوري على حضورها، وعلى جهود هيئة حقوق الإنسان في نشر الوعي الحقوقي الإنساني.
وقال: إن الهيئة بمنطقة مكة المكرمة تسعى دائمًا لاستضافة الهيئات الحقوقية والخبراء في أكثر من مجال؛ للاستفادة من خبراتهم، وإثراء منسوبي الهيئة بالمعلومات؛ مما يسهم في زيادة المعرفة وتعزيزها لديهم.
يذكر أن هذا اللقاء ضمن استراتيجية وخطة عمل الهيئة في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية.