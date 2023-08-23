"الهلال الأحمر" تنظّم لقاءً تعريفيًّا لنشر ثقافة حقوق الإنسان

ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على التعاون المشترك بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة حقوق الإنسان، وفقًا للاختصاصات ولما تقتضيه مصلحة الإنسان لأجل حياة كريمة، ومن أجل رفع المستوى التثقيفي، والاطلاع على القرارات والتنظيمات والتشريعات في مجال حقوق الإنسان.