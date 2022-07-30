أبناء "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة يتعلمون "اليابانية"

وتهدف الدورة إلى تعليم أبنائنا الأيتام اللغة اليابانية تحدُّثًا وكتابة نظرًا إلى أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن تعلُّم اللغات يساعد في تعزيز القدرات المعرفية للإنسان، وخصوصًا الأطفال؛ فيساعد ذلك على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والخيال والابتكار والتفكير الناقد عندهم، كما يعمل على زيادة القدرة على التركيز، وتحليل المعلومات، وتقوية الذاكرة.