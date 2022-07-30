أبناء "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة يتعلمون "اليابانية"

حرصًا من جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة في تفعيل البرامج الثقافية، وإثراء معرفتهم باللغات، إضافة إلى إتقان اللغة العربية، وإيمانًا من الجمعية بتمكينهم، وتقديم الدورات المفيدة والهادفة لهم، أقامت الجمعية دورة تعليم اللغة اليابانية في مقرها بحي الفلاح لمدة شهر، بواقع يوم في الأسبوع، بالتعاون مع المدربة المتخصصة لولوة بخاري.
وتهدف الدورة إلى تعليم أبنائنا الأيتام اللغة اليابانية تحدُّثًا وكتابة نظرًا إلى أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن تعلُّم اللغات يساعد في تعزيز القدرات المعرفية للإنسان، وخصوصًا الأطفال؛ فيساعد ذلك على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والخيال والابتكار والتفكير الناقد عندهم، كما يعمل على زيادة القدرة على التركيز، وتحليل المعلومات، وتقوية الذاكرة.
وتعلُّم اللغة اليابانية يمكن أن يعزِّز حياتهم المهنية، ويفتح الأبواب أمام ثقافة جديدة، كما أن تعلُّم اللغة اليابانية سيُسهِّل عليهم تعلُّم اللغات الآسيوية الأخرى في المستقبل.
هذا، وقد اشتملت الدورة على محاور عدة، منها:
تعلُّم الأحرف اليابانية بمجموعتَيْها الهيراغانا والكاتاكانا، وهي حروف صوتية، يمثل كل منها مقطعًا صوتيًّا واحدًا، وهي أول أبجدية يتعلمها الأطفال اليابانيون في المدارس؛ ما يجعل من تعلمها أيسر وأكثر فاعلية للمبتدئين. وكذلك تعلم مجموعة واسعة من الكلمات، والتمكن من القراءة.
وقالت المدربة لولوة بخاري: أنا سعيدة جدًّا مع أبناء كيان في هذه الدورة، وهم أذكياء، وأحبوا اللغة، ولديهم رغبة أكيدة في التعلم، ومشاركتهم جميلة جدًّا، وتبشر بخير.
وعن مميزات اللغة اليابانية قالت: تتعدد مميزات تعلم اللغة اليابانية بتنوع الأسباب الكثيرة التي قد تدفعك لتعلمها، منها: فتح باب على اللغات الآسيوية الأخرى؛ لأنها شبيهة باللغات الآسيوية، وتتشارك اللغة اليابانية بأكثر من نصف رموزها مع اللغة الصينية، كما تتشارك معها في كثير من القواعد النحوية ونطق الكلمات.
وعن أفضل المصادر لتعلم اللغة اليابانية للأطفال قالت المدربة لولوة بخاري: تعد القصص، وقصص الأطفال بخاصة، من أفضل المصادر التي يمكن للأطفال تعلم اللغة اليابانية منها، وتحسين فهمهم؛ لأنها تحتوي على الكلمات والقواعد البسيطة التي يحتاج إليها متحدث اللغة اليابانية المبتدئ للتفاعل مع المجتمع من حوله؛ لذا يمكنهم قراءة قصص الأطفال باللغة اليابانية.