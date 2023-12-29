سعيًا لتحسين جودة الحياة.. "المودة" تستهدف خدمة 75 ألف أسرة خلال 2024

وتابع: "تتضمن محفظة صناعة الأثر 4 مبادرات رئيسية، مركز مكرمة لتمكين المرأة ومراكز حماية الأسرة، ومنصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، عبر تدريب أكثر من 19 ألف متدرب ومتدربة ورفع نسبة المهارات التربوية إلى 75% لدى المستفيدين من المنصة حول المملكة، كما تضم المحفظة مركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات، كما أنه تم استحداث محفظة مستقلة لتسليط الضوء على الإنتاج الإعلامي والتوعوي عبر مركز إدراك للإنتاج الإعلامي التوعوي، والذي يستهدف إنتاج محتوى قيمي فريد من نوعه باللغتين العربية والإنجليزية.