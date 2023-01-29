"صحة القنفذة" تنفذ 490 حملة توعوية خلال 2022

ولفتت إلى أن أبرز الحملات كانت "جاء دورنا"، و"اعرف أرقامك"، و"مناعتنا حياة"، و"جائزة وعي"، مشيرة إلى تنفيذ حملات للأيام العالمية، منها: اليوم العالمي للسرطان، اليوم العالمي لسرطان الطفل، اليوم العالمي لسلامة الأغذية، اليوم العالمي للصرع، اليوم العالمي للكلى، الأسبوع العالمي لصحة الفم والأسنان، اليوم العالمي للسمع، اليوم العالمي للسمنة، بالإضافة إلى مبادرة "الأنيميا المنجلة" تحت شعار "لا تكون سببًا لآلامهم".