"صحة القنفذة" تنفذ 490 حملة توعوية خلال 2022

أعلنت "صحة القنفذة"، اليوم الأحد، تنفيذ أن عدد حملات التوعية الصحية بلغ 490 حملة ميدانية في 2022م، استفاد منها 877,110 مستفيدين، وتنوعت بين توعوية ومشاركات في تفعيل الأيام العالمية.
وقالت: إن الحملات اشتملت على تنظيم معارض مصغرة داخل المنشآت الصحية وخارجها، وبث رسائل توعوية عبر الشاشات الداخلية والخارجية، إلى جانب توزيع المطبوعات والملصقات التوعوية، وبثّ رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الحملات جاءت استمرارًا لجهود "صحة القنفذة" في تفعيل الأنشطة والفعاليات التوعوية والصحية؛ للوصول إلى جميع فئات المجتمع للإسهام في رفع الوعي الصحي.
ولفتت إلى أن أبرز الحملات كانت "جاء دورنا"، و"اعرف أرقامك"، و"مناعتنا حياة"، و"جائزة وعي"، مشيرة إلى تنفيذ حملات للأيام العالمية، منها: اليوم العالمي للسرطان، اليوم العالمي لسرطان الطفل، اليوم العالمي لسلامة الأغذية، اليوم العالمي للصرع، اليوم العالمي للكلى، الأسبوع العالمي لصحة الفم والأسنان، اليوم العالمي للسمع، اليوم العالمي للسمنة، بالإضافة إلى مبادرة "الأنيميا المنجلة" تحت شعار "لا تكون سببًا لآلامهم".