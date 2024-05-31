إنجازات طلابية.. محافظ العارضة يُكرِّم 500 متفوق ومبدع على مستوى جازان

رعى عبدالله بن محمد الريثي، محافظ محافظة العارضة، حفل تكريم الطلاب والطالبات المتميزين على مستوى وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في الأنشطة الطلابية والقدرات العامة، وكذلك الموهوبون والمحققون مراكز متقدمة، والحاصلون على العديد من الإنجازات.
جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية، الدكتور أحمد عطيف، الذي أطلع "الريثي" على المعرض المصاحب للحفل، وتجارب الموهوبين والموهوبات من الطلاب والطالبات، ونماذج من الفائزين والفائزات في البرامج كافة على مستوى الإدارة العامة ووزارة التعليم، وإحصائيات لجميع الجوائز في جميع المسارات طيلة العام الدراسي 1445هــ.
ونوه "الريثي" بالدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة - أيدها الله- لقطاع التعليم في المنطقة، بمتابعة من أمير المنطقة ونائبه، ووزير التعليم، والمدير العام للتعليم بالمنطقة؛ ما أسهم في تميز أبناء وبنات مكتب التعليم بالعارضة في حصد العديد من المنجزات المتنوعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وأوضح مدير مكتب التعليم بمحافظة العارضة، الدكتور علي حراب، أن هذا الاحتفاء يهدف إلى نشر ثقافة التميز بين الطلبة، ويأتي تشجيعًا من مكتب التعليم بالعارضة لأهل التميز، الذين مثلوا المكتب خير تمثيل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وهنأ الدكتور حراب المتميزين والمتميزات في هذا المحفل مقدمًا شكره لكل من كان خلف هذا التميز، ومقدرًا جهود رعاة هذا الحفل والقائمين عليه، وسائلاً الله العون والتوفيق للجميع، والاجتماع دائمًا في مساحات التميز والإبداع.