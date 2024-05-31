إنجازات طلابية.. محافظ العارضة يُكرِّم 500 متفوق ومبدع على مستوى جازان

جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية، الدكتور أحمد عطيف، الذي أطلع "الريثي" على المعرض المصاحب للحفل، وتجارب الموهوبين والموهوبات من الطلاب والطالبات، ونماذج من الفائزين والفائزات في البرامج كافة على مستوى الإدارة العامة ووزارة التعليم، وإحصائيات لجميع الجوائز في جميع المسارات طيلة العام الدراسي 1445هــ.