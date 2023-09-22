"القناص" مهنئًا باليوم الوطني: المشاريع والبرامج العملاقة لم تكن حبرًا على ورق

وقال "القناص": من الواجب علينا كمواطنين أن نقف صفًّا واحدًا خلف هذه القيادة الصادقة الحكيمة، وأن نشكل درعًا وسياجًا وطنيًّا حولها، وألا نترك للأصوات الناعقة مجالًا لنفث سمومهم في أوساطنا الاجتماعية، سواء منهم من هو محسوب على وطننا ممن هم من السذج المغرّر بهم، أو كان من أعدائنا الخارجيين الذين يغيظهم ولا يسرّهم ما نتمتّع به من أمن وأمان، ورغد عيش ونمو في جميع مناحي الحياة، بل يسرُّهم ويثلج صدورهم أن يروننا نعيش حياة التشرد والضياع والانفلات الأمني، كما كان يعيشه أجدادنا في الأزمنة الغابرة، لا أعادها الله علينا.