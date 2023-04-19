"عمومية بناء" تعتمد القوائم المالية والتقرير السنوي للاستدامة لعام 2022

عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالشرقية اجتماعها السادس عشر برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد بن عبدالله الزامل نيابةً عن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وفي بداية الاجتماع اعتمد المجلس، عددًا من القرارات؛ أبرزها اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2022 التي قدّمها مراجع الحسابات الخارجي مكتب أنوار آل حماد، كما اعتمد المجلس التقرير السنوي للاستدامة GRI لعام 2022، والمتضمن التقرير الذي تم العمل عليه، وفقًا لمعايير تقارير الاستدامة متضمنًا أبرز جهود الجمعية في عام 2022.
وقدمت الجمعية خلال العام أكثر من 72 مبادرة في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام البالغ عددهم أكثر من 4200 يتيم ويتيمة وأرملة، إضافة إلى خدمات التأمين الطبي والمنح التعليمية والرعاية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي.
كما تضمّن التقرير مساهمة الجمعية في رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن من خلال تمليك وتأثيث 300 وحدة سكنية خلال العام استفاد منها أكثر من 1050 يتيمًا ويتيمةً وأرملةً، وذلك بشراكة ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية وجمعية بناء.
وأطلقت الجمعية خلال العام المعسكر العلمي لأيتام المملكة في نسخته الخامسة، بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والذي استفاد منه أكثر من 120 طالبًا وطالبةً من أيتام المملكة، ونهلوا من معارف الجامعة في المجالات العلمية (الذكاء الاصطناعي / الأمن السيبراني / إنترنت الأشياء / علم البيانات / الروبوت / الكيمياء وعلم المواد / الفضاء والطيران)، إضافةً إلى مجموعة من مهارات القرن الحادي والعشرين في مهارات التواصل والوعي المالي والتخطيط الشخصي والمهارات الرياضية.
كما تضمّن التقرير تبنّي مفهوم الاستدامة في الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، حيث عملت الجمعية على إطلاق مبادرات وخدمات نوعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم.
وتطرق التقرير إلى حرص الجمعية على اختيار مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، والتي تتلاءم مع طبيعة عملها، وقد حققت الجمعية خلال العام تكريم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المستوى البرونزي، إضافةً لحصولها على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة المعرفة أيزو 30401:2018.
وحصلت الجمعية على ترخيص مزاولة العمل في الخارج تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعتبر الجمعية أول جمعية أيتام سعودية تحصل على هذا الترخيص.
إلى هذا، أقرّ المجلس الخطة التشغيلية لعام 2023 والتي تتضمّن أكثر من 75 مبادرة ستعمل عليها الجمعية خلال العام الحالي في مجالات متعددة؛ أبرزها: التعليم، والصحة، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، وريادة الأعمال، ومشروع التمكين، إضافة إلى مواصلة إنجازاتها في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتستهدف شراء وتمليك وتأثيث 200 وحدة سكنية للأيتام وأسرهم خلال العام 2023م.
كما تم إقرار الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2023، والتي تتضمن الإيرادات التقديرية والنفقات التقديرية والمصروفات التشغيلية، وتم إعداد الموازنة بناءً على معايير الحوكمة ومعايير السلامة المالية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وفي نهاية الاجتماع وافق المجلس على تشكيل لجنة انتخابات للدورة الرابعة لمجلس الإدارة.