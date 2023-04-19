"عمومية بناء" تعتمد القوائم المالية والتقرير السنوي للاستدامة لعام 2022

إلى هذا، أقرّ المجلس الخطة التشغيلية لعام 2023 والتي تتضمّن أكثر من 75 مبادرة ستعمل عليها الجمعية خلال العام الحالي في مجالات متعددة؛ أبرزها: التعليم، والصحة، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، وريادة الأعمال، ومشروع التمكين، إضافة إلى مواصلة إنجازاتها في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتستهدف شراء وتمليك وتأثيث 200 وحدة سكنية للأيتام وأسرهم خلال العام 2023م.