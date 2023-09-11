جناح "أمانة الطائف" في "سيتي سكيب العالمي" يجذب المستثمرين والمطورين العقاريين

لفت جناح أمانة الطائف "رقم H3D75" في معرض سيتي سكيب العالمي أنظار المستثمرين والعملاء من أنحاء العالم وقيادات القطاع العقاري والمصرفي في ظل المشاريع التنموية والتطويرية والفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية التي طرحتها الأمانة في المعرض الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل"، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي أن الأمانة عرضت توجهاتها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية بالجناح أمام المستثمرين والممولين والمطورين العقاريين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأوضح أن المعرض يشتمل على جملة من أهم المشاريع التنموية والاستثمارية وأعمال تعزيز مفهوم المدن الذكية، وسلامة البيئة، وتطوير البنى التحتية، وأنسنة المدينة وأعمال دعم عناصر جودة الحياة التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية.
وأشاد بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لقطاعات التنمية والتطوير ومنها القطاع البلدي.
وأشار إلى أن الطائف شهدت قفزات تنموية كبيرة في هذا العهد الزاهر بمتابعة واهتمام من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بما يحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة لتطوير اقتصاديات المدن والجذب الاستثماري ودعم مستقبل العقار لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها، وعملت أمانة الطائف على دعم جهود التفاعل مع المجتمع والشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال لتنمية المحافظة لحياة أفضل للسكان والزوار والسياح.
وأبان المهندس ناصر الرحيلي أن الطائف تتميز بأنها البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة وقربها من مدينة جدة، وتنوع التضاريس ومناخها المعتدل وطبيعتها المميزة، وهي من الوجهات السياحية البارزة في المملكة والخليج والدول العربية، وبها الكثير من العوامل الإيجابية المحفزة لنجاح الاستثمارات المختلفة، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بالتنمية وبصناعة الفرص.