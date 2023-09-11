جناح "أمانة الطائف" في "سيتي سكيب العالمي" يجذب المستثمرين والمطورين العقاريين

وأشار إلى أن الطائف شهدت قفزات تنموية كبيرة في هذا العهد الزاهر بمتابعة واهتمام من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بما يحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة لتطوير اقتصاديات المدن والجذب الاستثماري ودعم مستقبل العقار لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها، وعملت أمانة الطائف على دعم جهود التفاعل مع المجتمع والشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال لتنمية المحافظة لحياة أفضل للسكان والزوار والسياح.