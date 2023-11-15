محافظ الليث يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة مكة

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بما يحظى به القطاع الزراعي من أهميةٍ ودعم واهتمام ورعاية القيادة الرّشيدة -أيدها الله- للنهوض به؛ حيث يعد ركيزةً أساسِّيةً من ركائز الاقتصاد ورافداً مهماً من روافد الأمن الغذائي
جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله الزبيدي، بحضور عددٍ من ممثلي المجلس المحلي من الأهالي.
وجرى خلال اللقاء اسّتعراض أعمال وأنشطة الصندوق والخُطط التنمويَّة في القطاع الزراعي وبرامج دعم المُستفيدين بالمحافظة.
من جانبه، بيّن المهندس الزبيدي أنَّ نشاطات صندوق التنمية الزراعية وبرامجه التمويلية وآلية ومجالات وخدمات الصندوق لقطاعات القروض العادية والمشاريع المتخصصة ومنتجات التمويل الجديدة وواقع القطاع الزراعي بالمحافظة، وجهود تنمية القطاع وترقية منتجاته بما يلبي تَطلعات المزارعين والمربين والمستثمرين.
وأكد محافظ الليث على أهمية دور الصندوق في دعم المزارعين لتعزيز وتنمية القطاع الزراعي والسمكي تماشياً مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الصندوق يُقدم الخدمات الائتمانية للمشاريع المتخصصة والقروض العادية وخدمات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل والقروض العادية التشغيلية، في عدد من المشاريع ومنها، مشاريع الدواجن بأنواعها، والمسالخ الآلية، وتربية الأسماك والروبيان، ومصانع المنتجات الزراعية، وإنتاج الألبان وتصنيعها، وتسمين العجول والمناحل، إضافة إلى مشاريع مستودعات التبريد والتجميد، وتصنيع مشتقات اللحوم ودعم المشروعات الخاصة، ومعاصر الزيتون، ومشاريع الاستزراع المائي والبيوت المحمية المكيفة، والتسويق الزراعي.
كما يدعم الصندوق برنامج التنمية الريفية حيث يدعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية بالإضافة لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والتعاونية متعددة الأغراض.