محافظ الليث يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة مكة

يُذكر أن الصندوق يُقدم الخدمات الائتمانية للمشاريع المتخصصة والقروض العادية وخدمات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل والقروض العادية التشغيلية، في عدد من المشاريع ومنها، مشاريع الدواجن بأنواعها، والمسالخ الآلية، وتربية الأسماك والروبيان، ومصانع المنتجات الزراعية، وإنتاج الألبان وتصنيعها، وتسمين العجول والمناحل، إضافة إلى مشاريع مستودعات التبريد والتجميد، وتصنيع مشتقات اللحوم ودعم المشروعات الخاصة، ومعاصر الزيتون، ومشاريع الاستزراع المائي والبيوت المحمية المكيفة، والتسويق الزراعي.