نادي "حوراء" النسائي بجمعية الأفلاج يقدم برنامج "أسرة مطمئنة" للأمهات

ويعتبر برنامج "أسرة مطمئنة" بقيادة أم ملهمة أحد برامج مسار الزيارات والرحلات الذي ينظّمه نادي الوفاء للأمهات أثناء زيارتهن لنادي حوراء النسائي؛ حيث حضر البرنامج الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي أكثر من ٣٠ من الأمهات، قدم خلال البرنامج بعض الفعاليات التي تعزز قوة الروابط الأسرية وتساهم في جودة حياتهم.