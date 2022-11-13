نادي "حوراء" النسائي بجمعية الأفلاج يقدم برنامج "أسرة مطمئنة" للأمهات

قدم نادي حوراء بجمعية تنمية الأفلاج، برنامج "أسرة مطمئنة" لنحو 30 من الأمهات؛ وذلك لتعزيز أهم احتياجات الأسر وتحديد أهم المشاكل الأسرية والعمل على معالجتها وحلها.
ويعتبر برنامج "أسرة مطمئنة" بقيادة أم ملهمة أحد برامج مسار الزيارات والرحلات الذي ينظّمه نادي الوفاء للأمهات أثناء زيارتهن لنادي حوراء النسائي؛ حيث حضر البرنامج الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي أكثر من ٣٠ من الأمهات، قدم خلال البرنامج بعض الفعاليات التي تعزز قوة الروابط الأسرية وتساهم في جودة حياتهم.
ويقدم نادي حوراء على مدار العام العديد من المبادرات والبرامج التربوية المتنوعة للمجتمع.