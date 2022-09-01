"تقني الرياض" يعقد اجتماع القيادات التدريبية الأول للعام 1444 هـ

وكان من التوصيات التي خرج بها الاجتماع: حث القيادات على تكثيف المتابعة والوقوف على سير العملية التدريبية وتوفير كافة الأمور اللازمة لضمان جودتها كما شملت التوصيات إعداد الخطط التشغيلية بما يتوافق مع التقويم التدريبي ذي الثلاثة فصول ومتابعة مستهدفات المؤسسة الإستراتيجية والفرعية ودعم ورعاية المبادرات المحققة لها، وكذلك المبادرات الإبداعية خلال المشاركة باليوم الوطني هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وتضمنت التوصيات توجيه القيادات بمتابعة إغلاق السلف المالية المخصصة للمنشآت التدريبية لهذا العام أولاً بأول، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة لدراسة عدد من المقترحات النوعية والتي تعزز جانب الخدمة المجتمعية.