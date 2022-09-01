"تقني الرياض" يعقد اجتماع القيادات التدريبية الأول للعام 1444 هـ

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الاجتماع الافتراضي للقيادات التدريبية في المنطقة والذي يُعد الأول في هذا العام التدريبي 1444 هـ رحب في مستهلّه مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل بقيادات المنشآت التدريبية في المنطقة من عمداء وعميدات الكليات التقنية للبنين والبنات ومديري المعاهد الصناعية الثانوية، شكر خلال كلمته القيادات المنتهي فترة خدمتهم على ما بذلوه من حرص وإخلاص خدمةً لدينهم ووطنهم.
وفي التفاصيل، تناول الاجتماع عدة محاور من أبرزها استكمال الاستعدادات ورفع جاهزية المنشآت التدريبية لاستقبال المتدربين والمتدربات في هذا الفصل وكذلك تطبيق النظام الثلثي مع زيادة الطاقة الاستيعابية وضرورة الانتهاء من إجراءات القبول المترتبة على تلك الزيادة، إلى جانب تنفيذ برنامج التهيئة للمستجدين في محاكاة للواقع، إلى جانب التأكيد على التنوع في أنماط التدريب، وكذلك متابعة وقياس مؤشرات الأداء للمنشآت التدريبية خلال الفصل وتزويدهم بالتغذية الراجعة لأغراض التعزيز والتحسين المستمر.
وكان من التوصيات التي خرج بها الاجتماع: حث القيادات على تكثيف المتابعة والوقوف على سير العملية التدريبية وتوفير كافة الأمور اللازمة لضمان جودتها كما شملت التوصيات إعداد الخطط التشغيلية بما يتوافق مع التقويم التدريبي ذي الثلاثة فصول ومتابعة مستهدفات المؤسسة الإستراتيجية والفرعية ودعم ورعاية المبادرات المحققة لها، وكذلك المبادرات الإبداعية خلال المشاركة باليوم الوطني هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وتضمنت التوصيات توجيه القيادات بمتابعة إغلاق السلف المالية المخصصة للمنشآت التدريبية لهذا العام أولاً بأول، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة لدراسة عدد من المقترحات النوعية والتي تعزز جانب الخدمة المجتمعية.
وفي الختام أثنى مدير عام الإدارة على ما يبذله الإخوة والأخوات في الميدان من جهد وعطاء وما يحملونه من أمانة حريصون على أدائها بأفضل صورة متمنياً لهم وللقيادات التوفيق والسداد وللأبناء والبنات عاماً تدريبياً مثمراً مليئاً بالعطاء والإنجاز يختمه النجاح والتطلع لتحقيق كل ما من شأنه صقل هذه الطاقات الشابة وإعدادها لخدمة الوطن وقيادته الحكيمة أدامهم الله عز وجل.