وفد من قسم السياحة في الكلية التقنية بحائل يزور منطقة "فيد" التاريخية

وتأتي زيارة الوفد لمنطقة فيد التاريخية، ضمن الزيارات التي تهدف إلى ربط الجانبين النظري بالعملي، والتعرف على المعالم السياحية التاريخية والتراثية في منطقة حائل. يُشار إلى أن منظمة السياحة العالمية تحتفل بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت عنوان "إعادة التفكير في السياحة"، وذلك للتعرف على أهمية صناعة السياحة ودورها في تقارب الشعوب والحضارات والثقافات المختلفة، علاوةً على ذلك إدراك أهميتها ومنافعها الاقتصادية للوجهات السياحية.