"موارد مكة" توقّع اتفاقيةً مع إحدى المؤسسات الأهلية بالمنطقة

وقّع فرعُ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، مذكرةَ تفاهم مع إحدى المؤسسات الأهلية بالمنطقة.
مثّل فرعَ الوزارة في توقيع الاتفاقية مديرُ عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، ومن جانب المؤسسة الدكتورُ هشام بن صالح رزق.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير قدرات مستفيدي الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، في مجالات الوعي المالي وغرس مفاهيم وممارسات الوعي المالي على مستوى الأفراد والمنظمات.
يذكر أن فرع الوزارة بمكة المكرمة يسعى من خلال عقده لهذه الاتفاقيات، إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع كل الجهات والمؤسسات بمختلف القطاعات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023م، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.