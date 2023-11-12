"موارد مكة" توقّع اتفاقيةً مع إحدى المؤسسات الأهلية بالمنطقة

يذكر أن فرع الوزارة بمكة المكرمة يسعى من خلال عقده لهذه الاتفاقيات، إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع كل الجهات والمؤسسات بمختلف القطاعات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023م، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.