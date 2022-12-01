أمير تبوك يستقبل رئيس محكمة التنفيذ الجديد بالمنطقة

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة الشيخ جابر بن علي الشهراني، الذي قدِم للسلام عليه، بمناسبة تعيينه في منصبه رئيسًا للمحكمة.