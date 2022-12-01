أمير تبوك يستقبل رئيس محكمة التنفيذ الجديد بالمنطقة

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة الشيخ جابر بن علي الشهراني، الذي قدِم للسلام عليه، بمناسبة تعيينه في منصبه رئيسًا للمحكمة.
وهنّأ أمير منطقة تبوك، خلال اللقاء رئيس محكمة التنفيذ، على تعيينه بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد.
وثمّن جهود القضاء الجليلة لإرساء مبادئ العدل، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .
من جهته، قدّم رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة، شكره وتقديره لأمير تبوك، على حفاوة الاستقبال والتهنئة وتوجيهاته السديدة ودعمه الدائم لكل ما يخدم ويطوّر المرافق القضائية بالمنطقة.