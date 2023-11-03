"هلال المدينة" يباشر نقل ستينية تعاني من انحراف في زاوية الفم ضمن مسار "السكتات الدماغية"

وأضاف: بناء على توجيه الطبيب، مرت الفرقة برفقة الحالة من خلال مدخل خاص للمستشفى، حيث تسلم الفريق الطبي بجناح الأشعة المقطعية، الحالة و تم إجراء إزالة الجلطة الدموية في الوقت المناسب من قبل فريق متخصص، مجنباً المريضة حدوث أي مضاعفات ولله الحمد و تحسنت الحالة فوراً واختفت الأعراض، وهو ما يعد إنجازاً يأتي ثمرة تعاون بين فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة وتجمع المدينة المنورة الصحي.