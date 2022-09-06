الرياض.. "الأمر بالمعروف" يعرّف منسوبيه بـ"جهود الدولة السعودية في نشر التوحيد"

وتحدث "الفريح" خلال اللقاء الذي أداره مدير التوعية والتوجيه بالفرع الشيخ محمد الشقيفي، عما خص الله به هذه الدولة من نعمة عظيمة، منذُ أن قامت على يد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب، ثم تعاقب الأئمة البررة - رحمهم الله -، في الدعوة للتوحيد الخالص ونبذهم الشرك والخرافات.