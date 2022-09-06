الرياض.. "الأمر بالمعروف" يعرّف منسوبيه بـ"جهود الدولة السعودية في نشر التوحيد"

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، لقاءً علمياً لمنسوبيه، بعنوان "جهود الدولة السعودية في نشر التوحيد.. حملة حقُّ الله أنموذجاً"، تحدث خلاله فضيلة الدكتور محمد بن فهد الفريح، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن فهد - رحمه الله- بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض، بحضور فضيلة مساعد مدير الفرع الشيخ محمد بن زيد التميمي.
وتحدث "الفريح" خلال اللقاء الذي أداره مدير التوعية والتوجيه بالفرع الشيخ محمد الشقيفي، عما خص الله به هذه الدولة من نعمة عظيمة، منذُ أن قامت على يد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب، ثم تعاقب الأئمة البررة - رحمهم الله -، في الدعوة للتوحيد الخالص ونبذهم الشرك والخرافات.
من جانبه، قدم فضيلة مدير عام الفرع، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، شكره وتقديره لفضيلة الدكتور الفريح، على كلمته التوجيهية الضافية، مشيداً بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.