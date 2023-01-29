جمعية "المودّة" تنشر نتائج تحليل احتياجات الأسرة في مكة المكرمة

وأوضح "السمنودي" أن في محور الاستقرار الأسري كان أكثر من 90% من عينة البحث مهتمين بقضية الأسرة، و77% من عينة الدراسة سجّلوا أنهم أسر مستقرة، حيث إن العلاقة بين الزوجين والأبناء جيدة مع وجود الخلافات الطبيعية، و75% منهم راضون عن أسرهم بشكل عام، وعند الإجابة عن سؤال: كم عدد مرات مناقشة فكرة الانفصال أو الطلاق مع شريك الحياة؟ أجاب 58% أنه لم يحدث أبدًا، في حين ذكر 14% أنه تمت مناقشته مرة أو مرتين، وأشار 41% من العينة إلى أن اختلاف الثقافة والعادات بين الزوجين يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية بشكل عام، في حين 39% يجهلون بمدى تأثير العادات والتقاليد على العلاقة الزوجية.