مهرجان مصنع الألعاب يستعرض مواهب 886 طالباً وطالبة من 50 مدرسة بجدة

أُقيمت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المهرجان الختامي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي "مصنع الألعاب" للعام الدراسي 1445هـ، الذي نظّمه قسم الموهوبين برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، وحضور مدير إدارة تنمية القدرات الدكتور محمد الظاهري؛ بمشاركة أكثر من 886 طالباً وطالبة يمثلون 50 مدرسة حكومية وخاصة، وعددٍ من التربويين، وأولياء أمور الطلبة.
وأوضح الظاهري؛ أن المهرجان يأتي ضمن الجهود الوزارية لدعم ورعاية المواهب الوطنية، في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للموهبة والإبداع، وبما يعكس أهداف رؤية السعودية 2030، مضيفاً أن المهرجان يعد كرنفالاً علمياً ابتكارياً يجمع بين التعلم بالترفيه والمنهجية القائمة على التصنيع (Maker Education) بهدف إبراز جهود الطلبة الموهوبين والواعدين بالموهبة في مدارس التعليم العام والخاص، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة منتجاتهم الإبداعية مع الأهل والأصدقاء وأفراد المجتمع، في جو مفعم بالمتعة والإثارة والحماس ليساعدهم على تعلم مزيدٍ من المهارات الشخصية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال، التي تسهم بدورها في تطوير التعليم والتنمية المستدامة، وزيادة أعداد المبتكرين من الطلبة الموهوبين وتعزيز المهارات والمعارف لديهم، إضافة إلى مشاركة الأسر والمجتمع المحلي في تحضير الطلبة المبدعين للمستقبل.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الموهوبين الدكتورة حنان آل كباس؛ أن المهرجان ساعد الطلبة على تطوير مهارات التصنيع والتقنية والابتكار من خلال بناء ألعاب تعكس اهتماماتهم وميولهم للقيام بعمليات التعلم وصقل مواهبهم، وإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم وإعدادهم للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية تسهم في بناء حضارة الوطن، وتنمية المسؤولية الوطنية والمجتمعية لديهم وتعزيز دورهم كمنتجين للمعرفة.
وشهد المهرجان تكريم الجهات الراعية والداعمة، إلى جانب جولة الحضور على المعرض، وتكريم الطلبة المبدعين بشهادات الشكر والدروع التذكارية.