مهرجان مصنع الألعاب يستعرض مواهب 886 طالباً وطالبة من 50 مدرسة بجدة

وأوضح الظاهري؛ أن المهرجان يأتي ضمن الجهود الوزارية لدعم ورعاية المواهب الوطنية، في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للموهبة والإبداع، وبما يعكس أهداف رؤية السعودية 2030، مضيفاً أن المهرجان يعد كرنفالاً علمياً ابتكارياً يجمع بين التعلم بالترفيه والمنهجية القائمة على التصنيع (Maker Education) بهدف إبراز جهود الطلبة الموهوبين والواعدين بالموهبة في مدارس التعليم العام والخاص، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة منتجاتهم الإبداعية مع الأهل والأصدقاء وأفراد المجتمع، في جو مفعم بالمتعة والإثارة والحماس ليساعدهم على تعلم مزيدٍ من المهارات الشخصية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال، التي تسهم بدورها في تطوير التعليم والتنمية المستدامة، وزيادة أعداد المبتكرين من الطلبة الموهوبين وتعزيز المهارات والمعارف لديهم، إضافة إلى مشاركة الأسر والمجتمع المحلي في تحضير الطلبة المبدعين للمستقبل.