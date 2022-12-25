تزامنًا مع دخولها عامها العاشر.. محافظ جدة يرعى الحفل السنوي لـ"نفع الخيرية"

رعى محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الحفل السنوي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تزامنًا مع دخول الجمعية عامها "العاشر".
واطلع المحافظ على عرض موجز عن أعمال الجمعية وخدماتها. عقب ذلك استمع لكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد زين عبدالله باجمال، قدَّم من خلالها شكره لمحافظ جدة على حرصه ودعمه للعمل الخيري، والنهوض به في المحافظة.. مشيرًا إلى أن الجمعية نفَّذت خلال عام 2022م (20) شراكة تنموية، ساهمت في إقامة باقات من الدورات التأهيلية والتدريبية والبرامج النوعية في مختلف الفنون العملية من خلال (600) مبادرة.
كما نوه باجمال بجهود المتطوعين الذين ساهموا في خدمة الجمعية.
عقب ذلك كرَّم محافظ جدة المساهمين والمتعاونين والداعمين في نجاح برامج وأنشطة الجمعية.