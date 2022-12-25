تزامنًا مع دخولها عامها العاشر.. محافظ جدة يرعى الحفل السنوي لـ"نفع الخيرية"

واطلع المحافظ على عرض موجز عن أعمال الجمعية وخدماتها. عقب ذلك استمع لكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد زين عبدالله باجمال، قدَّم من خلالها شكره لمحافظ جدة على حرصه ودعمه للعمل الخيري، والنهوض به في المحافظة.. مشيرًا إلى أن الجمعية نفَّذت خلال عام 2022م (20) شراكة تنموية، ساهمت في إقامة باقات من الدورات التأهيلية والتدريبية والبرامج النوعية في مختلف الفنون العملية من خلال (600) مبادرة.