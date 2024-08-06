"فنون أبها" تحتضن معرض "مستهل" للفنانة التشكيلية همس مريح

فتحت جمعية الثقافة والفنون بأبها، أبوابها خلال موسم الصيف أمام الزوار، على مدار اليوم؛ من أجل الاستمتاع بزيارة المعرض التشكيلي المُعَد في قاعة العروض، مع فرصة الالتقاء بعدد من الفنانين بشكل أسبوعي لتبادل الخبرات والمهارات.
وأكد مدير الجمعية أحمد السروي الحرص على تجديد التواصل بين كل الفنانين؛ حيث جاء موسم الصيف في منطقة عسير تحت شعار "عسير تهول" سبيلًا في تعزيز وتنمية الجوانب الفنية.
وأشار إلى تنظيم معرض "مستهل" للفنانة التشكيلية "همس مريح" في قصور "أبو سراح" التاريخية، ضِمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجمعية؛ بهدف دعم المبدعين وإبراز أعمالهم الفنية، وتعريف الجمهور بالفنون التشكيلية المعاصرة.
وأوضح أن الفنانة استعرضت مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس اهتمامها الفني، ومهارتها في توظيف العناصر التقليدية في لوحاتها بأسلوب عصري مبتكر.
وبيّن "السروي" أنه يجري الاستعداد لبرامج صيف الفوتوغرافيين في نسخته الجديدة خلال أغسطس الجاري؛ فيما سيقدم المدرب يحيى العلكمي ورشة عن أسس كتابة النص المونودرامي مساء غد الأربعاء.
وأردف: ستواصل الجمعية يوم الاثنين القادم فعالياتها المنبرية بأمسية عن رواية "عقول مظلمة" للكاتب الشاب ريان أحمد؛ داعيًا محبي الفنون والكتابة للحضور والمشاركة في الفعاليات؛ للاستمتاع بها وتبادل الخبرات وتجديد المهارات.