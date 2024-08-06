"فنون أبها" تحتضن معرض "مستهل" للفنانة التشكيلية همس مريح

فتحت جمعية الثقافة والفنون بأبها، أبوابها خلال موسم الصيف أمام الزوار، على مدار اليوم؛ من أجل الاستمتاع بزيارة المعرض التشكيلي المُعَد في قاعة العروض، مع فرصة الالتقاء بعدد من الفنانين بشكل أسبوعي لتبادل الخبرات والمهارات.