اجتماع وأُلفة.. مظاهر العيد في "فيفاء" تجسد أواصر المحبة والتلاحم في أحضان الطبيعة

وفي صباح العيد، تبدأ الفعاليّات منذ انتهاء صلاة العيد من خلال التزاور وتناول طعام الإفطار، الذي يكون بسفرة شعبية لا تخلو من خيرات أرضهم، كالحبوب التي تزرع في مدرجاتهم الخضراء، والسمن والعسل البلدي.