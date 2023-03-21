أمانة المدينة المنورة تزرع 3500 شجرة لزيادة الغطاء النباتي

زرعت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 3500 شجرة في مواقع مختلفة من مشروع الجوار السكني، بمساحة تقدر بستة آلاف متر مربع.
وذكرت الأمانة أن هذه المبادرة كمرحلة أولى في الموقع، ضمن سلسلة من مبادراتها؛ لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في أحياء المدينة المنورة، بما يتواكب مع تطلعات الأهالي ورؤى شركائها من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية.
وقالت: إن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف عدة، منها: تعزيز وتنويع الغطاء النباتي والجمالي، ورفع معدل الأوكسجين وتحسين البيئة، والمساعدة على إيجاد أجواء لطيفة وتحسين المشهد الحضري وتفعيل المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى التوعية البيئية.
كما دعت أمانة منطقة المدينة المنورة، الأهالي للتعاون بما يساهم في المحافظة على الأشجار والمسطحات الخضراء، وتفعيل دور الرقابة المجتمعية، ليستفيد الجميع منها.