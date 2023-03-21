أمانة المدينة المنورة تزرع 3500 شجرة لزيادة الغطاء النباتي

وقالت: إن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف عدة، منها: تعزيز وتنويع الغطاء النباتي والجمالي، ورفع معدل الأوكسجين وتحسين البيئة، والمساعدة على إيجاد أجواء لطيفة وتحسين المشهد الحضري وتفعيل المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى التوعية البيئية.