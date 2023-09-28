عروض للفرق الشعبية وأوبريت وعرضة.. "محافظ شرورة" يرعى حفل اليوم الوطني

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى بعد ذلك المحافظ كلمته التي عبّر من خلالها عن فرحته وأهالي المحافظة بهذا اليوم الوطني العظيم قائلًا: في يومنا الوطني الثالث والتسعين نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجزات هذه الدولة التي بدأت قبل ثلاثة وتسعين عامًا بإعلان المملكة العربية السعودية بعد إعادة توحيدها على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- وبما تشهده المملكة من نهضة تنموية متواصلة ضمن رؤية 2030، شملت كافة جوانب الحياة، بما أسهم في تبوّؤ بلادنا مكانة متميزة بين الأمم، ووضع على عاتقنا مسؤولية مواكبة ذلك التطوير بالعمل والمثابرة لخدمة وطننا الغالي.