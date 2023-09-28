عروض للفرق الشعبية وأوبريت وعرضة.. "محافظ شرورة" يرعى حفل اليوم الوطني

رعى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 مساء أمس، بمسرح كلية العلوم والآداب بشرورة، وبحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة والمشايخ والأهالي.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى بعد ذلك المحافظ كلمته التي عبّر من خلالها عن فرحته وأهالي المحافظة بهذا اليوم الوطني العظيم قائلًا: في يومنا الوطني الثالث والتسعين نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجزات هذه الدولة التي بدأت قبل ثلاثة وتسعين عامًا بإعلان المملكة العربية السعودية بعد إعادة توحيدها على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- وبما تشهده المملكة من نهضة تنموية متواصلة ضمن رؤية 2030، شملت كافة جوانب الحياة، بما أسهم في تبوّؤ بلادنا مكانة متميزة بين الأمم، ووضع على عاتقنا مسؤولية مواكبة ذلك التطوير بالعمل والمثابرة لخدمة وطننا الغالي.
تلا ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني 93، وعرض مرئي يُصاحبه أوبريت وطني بمشاركة الفرق الشعبية والعروض الفنية.
وفي ختام الحفل شارك محافظ شرورة في أداء العرضة السعودية.