"هلال مكة": أكثر من 124 ألف ساعة خدمية للمتطوعين والمتطوعات خلال 3 أشهر

وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن الهيئة في المنطقة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة؛ لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.