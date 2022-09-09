نماذج من السيرة النبوية والمجتمعات البشرية في "الحوار للتدريب"

نظمت أكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، دورتين تدريبيتين في مسار "الحوار المجتمعي" خلال الفترة من 9-10 صفر الموافق 5-6 سبتمبر 2022م، عن بعد، قدمها الدكتور زيد الخمشي، وموضي المطيري، وبحضور 93 متدرباً ومتدربةً.
ويهدف برنامج الحوار المجتمعي، إلى تعزيز قيم الحوار والسلم الاجتماعي، واشتمل على مجموعة من المحاور أبرزها مفهوم الحوار المجتمعي، ومهارات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، والأثر الحضاري للحوار على الفرد والمجتمع، والتمييز بين الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي، إضافةً إلى عرض القصص والأمثلة لتوضيح ضرورة تفعيل وتطوير وتأصيل ثقافة الحوار بين الشباب بشكل مستمر وبأساليب مختلفة لجعل الحوار أسلوب حياة وممارسة مستدامة.
وألقى البرنامج الضوء على نماذج من السيرة النبوية، ونماذج متنوعة من المجتمعات البشرية، كما تناول مهارة التفكير الناقد، ومفهوم الاعتدال والوسطية، ومفهوم التعايش المجتمعي، ومفهوم القيم المشتركة، التعاون، والاحترام، والتراحم، وغير ذلك.
كما اشتمل البرنامج في نهايته على ورشة عمل متعلقة بالموضوع لمساعدة المتدربين والمتدربات على تنمية قدراتهم في تحقيق التفاعل والتواصل الإيجابي مع الآخر وتعزيز العلاقة به.