نماذج من السيرة النبوية والمجتمعات البشرية في "الحوار للتدريب"

ويهدف برنامج الحوار المجتمعي، إلى تعزيز قيم الحوار والسلم الاجتماعي، واشتمل على مجموعة من المحاور أبرزها مفهوم الحوار المجتمعي، ومهارات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، والأثر الحضاري للحوار على الفرد والمجتمع، والتمييز بين الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي، إضافةً إلى عرض القصص والأمثلة لتوضيح ضرورة تفعيل وتطوير وتأصيل ثقافة الحوار بين الشباب بشكل مستمر وبأساليب مختلفة لجعل الحوار أسلوب حياة وممارسة مستدامة.