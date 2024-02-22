"السمحان": ذكرى التأسيس مناسبة يجب استثمارها لترسيخ الانتماء للوطن

وأكمل: "بفضل الله ثم العمل الجاد والموجه نحو تحقيق مستهدفات الرؤية نعيش وتعيش بلادنا مراحل من التطوير والتنمية المستمرين على جميع القطاعات، وفي جميع الأصعدة، وتخطت جميع العوائق والتحديات التي لم تفت من همة الدولة، تواصل القيادة الحكيمة دفع عجلة التنمية، لتمضي بحزم وعزم في تأمين سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتحقيق نجاحات متوالية، منافسةً في تقدمها الدول العظمى، إذ إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يرسخ دورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بهما، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، ولعل من أقرب شواهد إنجازاتها حصول وطننا على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م في الخدمات الحكومية الإلكترونية".