"السمحان": ذكرى التأسيس مناسبة يجب استثمارها لترسيخ الانتماء للوطن

قال وكيل محافظة مرات صالح السمحان: "نحتفل في محافظة مرات كما يحتفل الشعب السعودي في مملكتنا الغالية بذكرى يوم التأسيس، والذي به وُضعت اللبنة الأولى لبناء هذا الكيان الشامخ، وذلك في الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين للميلاد، على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله".
وأضاف: "نحتفل بيوم من أيام وطننا الخالدة، يوم يحمل في ألويته الاعتزاز والفخر بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، منه ظهرت جذوة المشعل المضيء للآباء والأجداد بقيادة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، الذين تمكنوا -بفضل الله- من بناء وطن شامخ على أساس راسخ ضارباً جذوره في عمق التاريخ".
وتابع: "إن مما يُعبر عن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يكون يوم التأسيس يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، عن حرص القيادة الرشيدة، واهتمامها البالغ في عمق تاريخ هذه البلاد وحضارته، كما يهدف هذا الأمر الكريم إلى ترسيخ الولاء والانتماء في نفوس أبناء المجتمع السعودي تجاه وطنه وقادته".
وأردف: "ذكرى التأسيس تعكس أمام أجيالنا الحاضرة ما ننعم به من أمن ورخاء وعلم ونماء، بعد أن كان يسود الجزيرة العربية الجهل والتشتت والتناحر، وذلك بفضل ثم صدق وإخلاص مؤسسي هذه الدولة المباركة على يد الإمام محمد بن سعود، مروراً بالدولة الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله، ثم توحيد أركانها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن-طيب الله ثراه-".
وتابع: "واليوم أصبحت مملكتنا محط أنظار العالم في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، يسانده سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الرؤية الطموحة المملكة 2030 لتكون خارطة طريق تعزز نقاط قوتنا التي وهبنا الله إياها، والمتمثلة في: موقعنا الإستراتيجي وقوتنا الاستثمارية، ومركزنا في العالمين العربي والإسلامي".
وأكمل: "بفضل الله ثم العمل الجاد والموجه نحو تحقيق مستهدفات الرؤية نعيش وتعيش بلادنا مراحل من التطوير والتنمية المستمرين على جميع القطاعات، وفي جميع الأصعدة، وتخطت جميع العوائق والتحديات التي لم تفت من همة الدولة، تواصل القيادة الحكيمة دفع عجلة التنمية، لتمضي بحزم وعزم في تأمين سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتحقيق نجاحات متوالية، منافسةً في تقدمها الدول العظمى، إذ إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يرسخ دورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بهما، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، ولعل من أقرب شواهد إنجازاتها حصول وطننا على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م في الخدمات الحكومية الإلكترونية".
واستطرد قائلاً: "إن مما يتوجب علينا استثماره في هذه الذكرى بالحديث مع أبنائنا عن تاريخ وطننا، وتوجههم نحو الحفاظ على ممتلكاته والولاء لقادته مع التمسك بدين الوسطية والاعتدال".
وأضاف: "في هذه المناسبة يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهنئة وخالص التبريكات -باسم أهالي محافظة مرات ومراكزها، لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله ورعاه، ولسمو سيدي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، ولسمو سيدي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، ولسمو سيدي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض -حفظهم الله-، وأسأل الله المولى القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على مملكتنا الحبيبة كل خير وازدهار وتقدم ورخاء، إنه سميع مجيب".