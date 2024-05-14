شاهد.. "كلية العلوم الإنسانية" بجامعة الملك سعود تحتفل بمرور 66 عامًا على تأسيسها

احتفلت اليوم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود اليوم، بمرور 66 عامًا على تأسيسها، كونها الكلية الأولى التي أُنشئت في الجامعة بمسمى "كلية الآداب" سابقًا، وذلك بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله سلمان السلمان في مبنى الجامعة بالرياض.
وأكد الدكتور السلمان خلال الحفل أهمية الكلية في مسيرة التطور والازدهار، معربًا عن فخره واعتزازه بمكانتها البارزة والمهمة في المجتمع الأكاديمي والإداري.
وبيّن أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تُعد شمعة مضيئة في مسيرة التعليم العالي على المستوى الداخلي والإقليمي، بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة على مدى العقود السابقة وحتى العهد الحالي، حيث شهدت تخرج أجيال من العلماء البارزين والقادة الذين تبوأوا مناصب مرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ما جعلها نموذجًا للإسهام في تنمية الوطن في مختلف المجالات، مؤكدًا أنها ستظل، بإذن الله، تحافظ على مكانتها الرائدة في هذا المجال.
من جانب آخر، أعرب عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور عبدالوهاب أبا الخيل، عن فخره بالإنجازات التي حققتها الكلية على مدار السنوات، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030 ودور الكلية في تحقيقها, مبينًا عدد أعضاء التدريس في الكلية 465 عضوًا منهم 95 % من المواطنين، تم تقسيمهم على أقسام الكلية وبرامجها الستة.
وتضمن الحفل ندوة بعنوان "كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ماض عريق وجذور راسخة" تناولت المحاور فيها أهمية الكلية في التاريخ الأكاديمي والمجتمعي، حيث استعرضت الندوة السياق التاريخي وأهداف تأسيس الكلية، إلى جانب التحديات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها، إضافةً إلى دور الكلية في خدمة المجتمع من خلال التعليم والبحوث في الخدمات المجتمعية، كما ألقت الضوء على الأكاديميين والخريجين الذين أسهموا في مختلف المجالات، وتناولت الندوة أيضًا التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه الكلية، إلى جانب الاتجاهات المحتملة لتطورها الأكاديمي والثقافي.
وفي ختام الحفل، قام رئيس الجامعة بجولة في المعرض المصاحب، الذي شكّل فرصة لاستعراض تاريخ الكلية وتوجيه الشكر لجميع الذين أسهموا في نجاحها خلال السنوات الماضية.
يُذكر أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أول كلية أُنشئت في جامعة الملك سعود منذ 1957، وتحتوي الكلية على ستة أقسام أكاديمية وهي اللغة العربية وآدابها، والتاريخ، والجغرافيا، والإعلام، والدراسات الاجتماعية، وعلم المعلومات.