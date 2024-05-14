شاهد.. "كلية العلوم الإنسانية" بجامعة الملك سعود تحتفل بمرور 66 عامًا على تأسيسها

وبيّن أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تُعد شمعة مضيئة في مسيرة التعليم العالي على المستوى الداخلي والإقليمي، بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة على مدى العقود السابقة وحتى العهد الحالي، حيث شهدت تخرج أجيال من العلماء البارزين والقادة الذين تبوأوا مناصب مرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ما جعلها نموذجًا للإسهام في تنمية الوطن في مختلف المجالات، مؤكدًا أنها ستظل، بإذن الله، تحافظ على مكانتها الرائدة في هذا المجال.