في العقيق وبرعاية "حسام بن سعود".. انطلاق موسم سباقات الفروسية بمنطقة الباحة 2023م

بدأ الحفل الخطابي بكلمة، استعرض فيها المدير العام لميدان فروسية منطقة الباحة محمد حسين الغامدي الجهود التي قدمت، وخطة هذا العام، فيما عبّر عن خالص شكره وامتنانه لأمير منطقة الباحة على ما قدمه من دعم وتمكين وتوجيه، ولمحافظ محافظة العقيق ولبلدية العقيق ولجميع من ساهم في نجاح ودعم الفروسية لتطلق محافلها هذا العام.