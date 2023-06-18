في العقيق وبرعاية "حسام بن سعود".. انطلاق موسم سباقات الفروسية بمنطقة الباحة 2023م

تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، شهد ميدان فروسية منطقة الباحة اليوم المحفل الأول لسباقات السرعة للخيل لهذا العام ضمن مهرجان صيف الباحة 23، بحضور محافظ العقيق سالم بن مسير بن طوالة، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية ومشايخ وأعيان القبائل، وجمهور كبير من عشاق الخيل.
بدأ الحفل الخطابي بكلمة، استعرض فيها المدير العام لميدان فروسية منطقة الباحة محمد حسين الغامدي الجهود التي قدمت، وخطة هذا العام، فيما عبّر عن خالص شكره وامتنانه لأمير منطقة الباحة على ما قدمه من دعم وتمكين وتوجيه، ولمحافظ محافظة العقيق ولبلدية العقيق ولجميع من ساهم في نجاح ودعم الفروسية لتطلق محافلها هذا العام.
كما قدم جزيل الشكر لفريق العمل السابق، الذين كان لهم الفضل الكبير بعد الله فيما وصل له الميدان من نجاحات.
بعد ذلك استكمل الحفل الخطابي، واشتمل على قصائد شعرية، وأوبريت بمشاركة نادي العرضة الجنوبية بمحافظة العقيق. كما اشتمل المحفل على ركن فريق أثر التطوعي، وركن الأسر المنتجة، وركن الرسم والفنون.
وانطلق الشوط الأول على كأس جمعية التنمية الاجتماعية بمحافظة العقيق، وحقق فيه الجواد "فيوسيزون" المركز الأول في الشوط الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية بعمر ثلاث سنوات فأعلى، لمسافة 1400 متر، واكتفى الجواد "لبيد الخالدية" بالمركز الثاني، والمركز الثالث للجواد "رصاص البارود"، فيما حقق الجواد "هلال الذهب" المركز الرابع، وحصل على المركز الخامس "آر أستيزن".
وانطلق الشوط الثاني على كأس محافظة العقيق مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي بعمر ثلاث سنوات فأعلى، لمسافة 1400 متر. وحقق الجواد "ستر زوي" المركز الأول، بينما حقق الجواد "شنقهاي تولج" المركز الثاني، وحقق المركز الثالث الجواد "نموذجي"، وحقق الجواد "ابن المنصة" المركز الرابع، وحصل على المركز الخامس "حبيب الجمهور".
وفي ختام السباق توج محافظ العقيق الفائزين في المحفل الأول لسباقات الخيل للعام الحالي.