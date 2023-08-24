أمانة الطائف تدعو المستثمرين إلى تنفيذ مشروعين لإنشاء قرية ريفية بالهدا ومنتجع سياحي

دعت أمانة الطائف المستثمرين ورواد الأعمال للتقدم لفرصتين استثماريتين تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة قرية ريفية بالهدا ضمن المشروعات السياحية التي تطرحها الأمانة في المحافظة للتنفيذ والتشغيل من قِبل القطاع الخاص، والفرصة الثانية إنشاء وتشغيل وصيانة منتجع سياحي على طريق الملك عبدالله، حيث حددت 30 أغسطس الجاري كآخر موعد لتقديم العطاءات والعروض من الراغبين في تنفيذ هذين المشروعين.
وفي التفاصيل، أهابت بالراغبين في التعرف على الفرص المطروحة الدخول للبوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي "فرص"، للاطلاع على التفاصيل المختلفة لكل فرصة.
واستقبلت الأمانة أخيرًا عروض وعطاءات أكثر من 10 مشروعات شملت إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري – سكني، إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري، إنشاء وتشغيل وصيانة القطعة رقم 1 بطريق الملك عبدالله "أنشطة تجارية - مبنى متعدد الاستخدامات"، إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بطريق الرياض جوار نادي الفروسية، تشغيل وصيانة مطعم تراثي بمبنى بلدية غرب الطائف الفرعية القديم، إنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة دولية بطريق الملك فهد، إنشاء وتشغيل وصيانة عدد (2) مطعم سيار بالردف "أنشطة تجارية، محال تجارية، مطعم"، إنشاء وتشغيل وصيانة مركز عيادات طبية بالقمرية.
يُذكر أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي ضمن جهود تعزيز دور رجال ورواد الأعمال في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسياح على السواء، وتواكب هذه الجهود خطة الأمانة لرفع الإيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات الخدمية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.