أمانة الطائف تدعو المستثمرين إلى تنفيذ مشروعين لإنشاء قرية ريفية بالهدا ومنتجع سياحي

واستقبلت الأمانة أخيرًا عروض وعطاءات أكثر من 10 مشروعات شملت إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري – سكني، إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري، إنشاء وتشغيل وصيانة القطعة رقم 1 بطريق الملك عبدالله "أنشطة تجارية - مبنى متعدد الاستخدامات"، إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بطريق الرياض جوار نادي الفروسية، تشغيل وصيانة مطعم تراثي بمبنى بلدية غرب الطائف الفرعية القديم، إنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة دولية بطريق الملك فهد، إنشاء وتشغيل وصيانة عدد (2) مطعم سيار بالردف "أنشطة تجارية، محال تجارية، مطعم"، إنشاء وتشغيل وصيانة مركز عيادات طبية بالقمرية.