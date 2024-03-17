صحة البيئة في "أمانة تبوك" تنفذ جولات رقابية على أماكن بيع الأغذية

نفذ مختبر صحة البيئة الرئيس والمتنقل التابع لأمانة منطقة تبوك، خلال الأسبوع الماضي عددًا من الزيارات التي تستهدف أماكن بيع الأغذية الطازجة والأطعمة المجهزة والملاحم والمسامك وسوق الخضار والفاكهة بمدينة تبوك، حيث بلغ عدد المنشآت التي تم زيارتها 494 منشأة، نتج عنها فحص ما يزيد على 300 عينة اشتملت على الاختبارات السريعة للكشف عن التلوث الميكروبي والكشف عن طازجية الأسماك وصلاحية اللحوم والزيوت، إضافة إلى قياس الحرارة بالإشعاع والحرارة بالغرس والحمل الميكروبي.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بديوي، أن المختبر الرئيس المشتمل على قسمين قسم الكيمياء الذي يقوم بفحص متبقيات المبيدات الحشرية بالخضار والفواكه، وقسم الميكروبيولوجي والمختص في فحص التلوث الميكروبي للعينات الواردة للمختبر سواء من المراقبين أو المختبر المتنقل، حيث تم سحب عدد 347 عينة، نتج عنها إتلاف أكثر من 3000 كيلو جرام من الأغذية والفواكه والخضراوات لتلفها الظاهري وتلوثها.
وشدد الدكتور بديوي على سعي الأمانة في المحافظة على صحة المواطن والمقيم، مُبينًا أن هذا العمل يأتي في إطار الالتزام بتحسين ورفع مستوى سلامة الغذاء في المدينة، داعيًا في الوقت ذاته الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات بهذا الخصوص من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.