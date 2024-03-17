صحة البيئة في "أمانة تبوك" تنفذ جولات رقابية على أماكن بيع الأغذية

نفذ مختبر صحة البيئة الرئيس والمتنقل التابع لأمانة منطقة تبوك، خلال الأسبوع الماضي عددًا من الزيارات التي تستهدف أماكن بيع الأغذية الطازجة والأطعمة المجهزة والملاحم والمسامك وسوق الخضار والفاكهة بمدينة تبوك، حيث بلغ عدد المنشآت التي تم زيارتها 494 منشأة، نتج عنها فحص ما يزيد على 300 عينة اشتملت على الاختبارات السريعة للكشف عن التلوث الميكروبي والكشف عن طازجية الأسماك وصلاحية اللحوم والزيوت، إضافة إلى قياس الحرارة بالإشعاع والحرارة بالغرس والحمل الميكروبي.