محافظ الليث يناقش مشاريع الإسكان مع المسؤولين بمنطقة مكة

استقبل محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، في مكتبه بالمحافظة، اليوم، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن مرشد العتيبي، ومدير مكتب شؤون الإسكان بالعاصمة المقدسة المهندس سلطان بن سامي الحربي، ومدير الإسكان التنمويِّ بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الأسمري، وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المُتعلقة بمشاريع الإسكان الجاري تنفيذُها بالمحافظة، والخطط المُستقبلية ومشاريع الإسكان التنمويِّ.