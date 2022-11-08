محافظ الليث يناقش مشاريع الإسكان مع المسؤولين بمنطقة مكة

استقبل محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، في مكتبه بالمحافظة، اليوم، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن مرشد العتيبي، ومدير مكتب شؤون الإسكان بالعاصمة المقدسة المهندس سلطان بن سامي الحربي، ومدير الإسكان التنمويِّ بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الأسمري، وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المُتعلقة بمشاريع الإسكان الجاري تنفيذُها بالمحافظة، والخطط المُستقبلية ومشاريع الإسكان التنمويِّ.
ونوّه محافظ الليث إلى ما تُوليه القيادة من اهـتمامٍ وعنـايةٍ بكلِّ ما يـخدمُ المُواطـن من الـمشروعات الـتنموية، مؤكدًا متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ جميع احتياجات مواطني المحافظة، ومتطلباتهم والعمل على تحقيقها.
من جهته أعرب الدكتور العتيبي عن شُكره لمحافظ الليث على دعمه المُتواصل لمشاريع الإسكان في المحافظة، والتنسيق مع الجهات ذاتِ العلاقة لتذليل ما يواجه المشروع من صعوباتٍ وعقبات.