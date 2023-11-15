لدعم انسيابية الحركة المرورية.. "أمين الطائف" يتابع سير العمل بمشروع "جسر النسيم"

وتابع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي مراحل الإنجاز في هذا المشروع الذي يخدم أحياء: "النسيم، والصناعية، والجال، والبيعة، ومخطط الملك فهد، والقمرية، والسحيلي، وجبرا، والمنتزه، وغيرها"، كما يساعد في استيعاب التدفق المروري من وإلى طريق المطار، وطريق الجنوب، وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت، وشارع الجال، ووادي وج، وتأمين حركة حرة للكثافة المرورية المنطلقة من وإلى شارع خالد بن الوليد التجاري.