لدعم انسيابية الحركة المرورية.. "أمين الطائف" يتابع سير العمل بمشروع "جسر النسيم"

تُواصل أمانة الطائف أعمال تنفيذ جسر النسيم في تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد، لدعم تحرير الحركة المرورية في هذا التقاطع المحوري والحيوي، مع تحسين منطقة التقاطع وطرق الخدمة، بما يدعم جهود الأمانة في تحقيق انسيابية الحركة المرورية من جنوب المدينة إلى غربها وشمالها والعكس.
وتابع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي مراحل الإنجاز في هذا المشروع الذي يخدم أحياء: "النسيم، والصناعية، والجال، والبيعة، ومخطط الملك فهد، والقمرية، والسحيلي، وجبرا، والمنتزه، وغيرها"، كما يساعد في استيعاب التدفق المروري من وإلى طريق المطار، وطريق الجنوب، وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت، وشارع الجال، ووادي وج، وتأمين حركة حرة للكثافة المرورية المنطلقة من وإلى شارع خالد بن الوليد التجاري.
وتعمل أمانة الطائف على تطوير عدد من الشوارع وتنفيذ مشاريع داعمة ضمن مشاريع أنسنة المدينة التي تواكب خطط التنمية الشاملة وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار والسياحة في الطائف؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمام الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتُرَكز الأمانة على تنفيذ المشاريع التطويرية ذات الأهمية الاستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في المحافظة، وتعزيز كفاءة الحركة المروية، ودراسة تطوير مشاريع الطرق، وكذلك الدراسات التخطيطية والفنية والمرورية، ومن تلك الدراسات فك الاختناقات المرورية وتعزيز حركة نقل المركبات من موقع إلى آخر بيسر وسهولة؛ الأمر الذي يعزز البنية التحتية للخدمات البلدية، ويسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة على مستخدمي طريق الملك خالد وشارع خالد بن الوليد، وزيادة مستوى السلامة المرورية في ظل الكثافة المرورية العالية بهذا المحور النشط.