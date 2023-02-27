400 زائر في أول أيام معرض مراحل "تأسيس المملكة" بـ"ولادة الدمام"

وأيضًا وصف الزي السعودي، وكسوة الكعبة، والتأسيس في كلمات القيادة بداية من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصور تاريخية للدرعية وخريطة أحيائها التاريخية، ووادي حنيفة، وقصر سلوى، وجبل طويق، والمباني القديمة، وقصر الأمير عمر بن سعود، ورسم تخيلي للإمام محمد بن سعود، ونموذج للعلم والثقافة من مدارس الخط والنسخ، كما تضمن المعرض أركانًا تراثية احتوت على مجموعة من القطع الأثرية تحاكي حياة الأجداد.