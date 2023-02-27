400 زائر في أول أيام معرض مراحل "تأسيس المملكة" بـ"ولادة الدمام"

شهدت أركان معرض "مراحل المملكة منذ التأسيس وحتى العهد الزاهر"، الذي ينظمه مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، اليوم الاثنين، إقبالاً مميزًا من الموظفين والمراجعين والزوار؛ حيث تجاوز 400 زائر في أول أيامه.
وقالت إدارة المستشفى: إن 22 ركنًا، شهدت إقبالاً من الزوار بهدف التعرف على محتوياتها التي تحكي مسيرة 300 عام، شهدت خلالها ولادة الدولة السعودية الحديثة والمتغيرات التي صاحبت تلك المراحل وصولاً إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وأشارت إلى أنه نتيجة للإقبال على أركان المعرض فقد تقرر استمراره حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ لإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على أركانه.
وأضافت إدارة المستشفى، أن الفعالية تضمنت أركان الأمر الملكي، وأئمة وملوك الدولة السعودية، وتأسيس الدرعية، وأبرز أمراء إمارة الدرعية، بالإضافة إلى أبرز الأحداث التاريخية للإمام محمد بن سعود، وأبرز إنجازاته.
وأيضًا وصف الزي السعودي، وكسوة الكعبة، والتأسيس في كلمات القيادة بداية من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصور تاريخية للدرعية وخريطة أحيائها التاريخية، ووادي حنيفة، وقصر سلوى، وجبل طويق، والمباني القديمة، وقصر الأمير عمر بن سعود، ورسم تخيلي للإمام محمد بن سعود، ونموذج للعلم والثقافة من مدارس الخط والنسخ، كما تضمن المعرض أركانًا تراثية احتوت على مجموعة من القطع الأثرية تحاكي حياة الأجداد.
وقال رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري: إن تنظيم المعرض والفعاليات المصاحبة يهدف إلى تسليط الضوء على تلك الحقبة التاريخية التي شهدت مراحل التأسيس على يد الأجداد، وصولاً إلى العهد الزاهر والتطور والنماء على يد الأحفاد، ولاستشعار النعم التي حباها الله، لهذه البلاد المباركة تحت ظل قيادتها الرشيدة وما وصلت إليه من رفعة ونماء ولتحقيق الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب السعودي الكريم.